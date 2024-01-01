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استطلاع: الإسرائيليون يفضلون التوصل لصفقة على شن عملية برفح

الجمعة 03 مايو 2024 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الإسرائيليون يفضلون التوصل لصفقة على شن عملية برفح



القدس / سما /

أظهر استطلاع لصحيفة "معاريف"، الجمعة، أن 54% من الإسرائيليين يعتبرون التوصل لصفقة تبادل أكثر أهمية من شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أظهر الاستطلاع أن 47% من الإسرائيليين يفضلون عضو مجلس الحرب بيني غانتس رئيسا للوزراء مقابل 33% يختارون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وفي تفاصيل الاستطلاع، ظهر أن 79% من ناخبي أحزاب اليمين يؤيدون عملية عسكرية في رفح، مقابل 81% من ناخبي أحزاب يسار الوسط الذين يؤيدون صفقة لتبادل الأسرى.

وردا على سؤال: في حال قررت الحكومة القبول بصفقة لإعادة المحتجزين في غزة، فهل يجب على الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير أن يستقيلا من الحكومة؟ كانت الإجابات: نعم - 47%، لا - 28%، لا أعرف - 25%.

وردا على سؤال: في حال قررت الحكومة الإسرائيلية عدم القبول بصفقة التبادل، فهل يجب أن يستقيل الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة؟ - كانت الإجابات: نعم - 38%، لا - 41%، لا أعرف - 21%.

#عملية برفح #رفح #صفقة #غزة

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