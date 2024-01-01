ارتفاع عدد الشهداء في حي الزهور برفح إلى 7 بينهم أطفال

رفح / سما /

ارتفعت حصيلة الشهداء في حي الزهور بمدينة رفح جنوبي القطاع، جراء قصف الاحتلال، إلى سبعة بينهم أربعة أطفال.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

ولليوم 210 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و596 شهيدا، وإصابة 77 ألفا 816 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.