السنوار لديه 3 مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل الأسرى

غزة / سما /

ذكر تقرير إخباري أنه لا يزال لدى يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل قطاع غزة، ثلاثة مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل الأسرى.

وأبلغ مصدر مقرب من زعيم حماس القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس، إنه لا يزال يطالب بضمانات لإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.

3 مطالب

وورد أن السنوار يريد “التزامًا مكتوبًا من أجل إنهاء غير مشروط للقتال”.

ووَفق الشبكة فإن السنوار يطالب أيضًا بألا تمنع إسرائيل الفلسطينيين الذين أطلِق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلين من العودة إلى الضفة الغربية.

وتشير أحدث مسودة للاتفاق إلى أن إسرائيل تريد إرسال هؤلاء الذين كانوا يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى قطاع غزة أو إلى خارج فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، يريد السنوار تفاصيل بشأن أنواع المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع الساحلي من أجل إعادة الإعمار.

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون بمساعدة الولايات المتحدة حاليًا التوصل إلى اتفاق.

ومن المنتظر أن ترسل حركة حماس مجددًا وفدًا إلى القاهرة، من أجل اتمام المفاوضات غير المباشرة الحالية مع إسرائيل، بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

المصدر : الألمانية