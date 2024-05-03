  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تؤكد مقتل أحد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

الجمعة 03 مايو 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تؤكد مقتل أحد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة 03/05/2024 أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي إرهابيي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة".

وحتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

وكيبوتس بئيري هو أحد التجمّعات السكنية الإسرائيلية التي تعرّضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب الدولة العبرية انطلاقاً من قطاع غزة.

وخلال الهجوم، قُتلت يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة.

واحتجز مقاتلو حماس الطفلين نوعام (17 عاماً) وألما (13 عاماً) رهينتين في قطاع غزة إلى أن أطلقوا سراحهما في تشرين الثاني/نوفمبر في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة اسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل وحماس رهائن وأسرى.

وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس "يُحزننا أن نعلن أنّ درور أور الذي اختطفته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد تأكّد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة".

وأضافت أنّه بتأكّد مقتل أور أصبح الطفلان نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم.

ولم توضح الحكومة في منشورها كيف تأكّدت من مقتل أور.

#درور أور #غزة #الرهائن

الأكثر قراءة اليوم

مداولات إسرائيلية حول عملية عسكرية بفيلادلفيا بديلة لاجتياح لرفح

يديعوت : خلاف خطير بين نتنياهو ورؤساء"الأجهزة الأمنية" حول الحرب على غزة ..

مسؤول مصري: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة

حماس: وفد من الحركة سيزور مصر قريباً لاستكمال المفاوضات

الكابينيت يصوت على إغلاق مكتب وبث قناة الجزيرة في إسرائيل

كتيبة طولكرم تتهم الأجهزة الأمنية بقتل أحد عناصرها

تقديرات: أهالي غزة يحتاجون 16 عاما لإعادة بناء منازلهم المدمرة

الأخبار الرئيسية

السنوار

السنوار لديه 3 مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل الأسرى

تطورات اليوم الـ210 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الحرب على غزة : تركيا تعلن رسميا قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل

يديعوت : خلاف خطير بين نتنياهو ورؤساء"الأجهزة الأمنية" حول الحرب على غزة ..

قناة الجزيرة

الكابينيت يصوت على إغلاق مكتب وبث قناة الجزيرة في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية