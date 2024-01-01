تطورات اليوم الـ210 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

آخر التطورات للحرب الاسرائيلية في يومها الـ 210، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى 6 شهداء جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "شاهين" شمال رفح. وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي تل السلطان في رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء غارة صهيونية على غرب مدينة رفح. في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "عيد" في بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى إصابة 9 مواطنين.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 34596 شهيدًا، و77816 إصابةً.