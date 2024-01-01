أجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا

رام الله / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج .

والإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل والصباح الباكر.