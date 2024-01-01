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الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين في قصف إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط دمشق

الجمعة 03 مايو 2024 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين في قصف إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط دمشق



دمشق/وكالات/

قالت وزارة الدفاع السورية فجر يوم الجمعة "إن إسرائيل شنت عدوانا جويا استهدف أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكرت الوزارة في بيان أن القصف الجوي تم من اتجاه الجولان السوري المحتل.

 

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي تم حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق مساء يوم الخميس 2 من جهتها افادت مصادر غير رسمية بأن قصفا إسرائيليا طال نقطة عسكرية بمحيط منطقة نجها بريف دمشق.

وأشارت إلى أن المصادر صرحت بأن المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي تابع لفرع أمن الدولة السوري.

وذكرت أن المصادر ذاتها قالت إن دمارا كبيرا لحق بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق.

كما أوضح مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن الموقع الذي ضرب في سوريا يوم الخميس يقع جنوب مرقد السيدة زينب مباشرة.

وأكد في تصريحه للوكالة أن الموقع الذي تم استهدافه لم تكن تديره وحدات إيرانية أو أخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

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