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سيناتور أمريكي ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة ويحذرها من تقويض أمنها على يد نظائر لـ"حماس"

الجمعة 03 مايو 2024 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة ويحذرها من تقويض أمنها على يد نظائر لـ"حماس"



نيويورك /سما/

اعتبر عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لن تؤدي إلى القضاء على جميع مقاتلي حركة "حماس"، وقد تؤدي أيضا إلى تطوير نظائر لها.

وقال سميث معلقا على التصرفات الإسرائيلية: "أشعر بقلق عميق لأنهم لا يفهمون أن الوضع الإنساني في غزة يقوض أمنهم على المدى الطويل واستراتيجيتهم الشاملة".

 

وأضاف أنه لن تتمكن إسرائيل من القضاء على جميع مقاتلي "حماس" و"يمكنهم خلق وضع يظهر فيه نظائر لحماس".

وشدد على أنه من الضروري وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، أدى الى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34596 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحة التابعة لحماس.

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