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مسؤول عسكري أمريكي سابق يزعم استخدام السنوار رهائن إسرائيليين كدروع بشرية

الجمعة 03 مايو 2024 04:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري أمريكي سابق يزعم استخدام السنوار رهائن إسرائيليين كدروع بشرية



القدس المحتلة/سما/

قال نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق الجنرال جاك كين "إن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يستخدم رهائن إسرائيليين كدروع بشرية لحماية نفسه وعائلته في القطاع".

 

وصرح الجنرال جاك كين بأن السنوار لديه ما يقرب من 15 إلى 20 رهينة يحيطون به وبعائلته في غزة.

وأفاد كين خلال مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا": "أخبرتني مصادري أن السنوار لديه ما بين 15 إلى 20 رهينة لحمايته وعائلته لهذا السبب لديهم هؤلاء الرهائن لضمان بقائهم على قيد الحياة".

وصرح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق بأن "العمليات العسكرية الإسرائيلية للضغط على حماس لها ما يبررها من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".

وذكر المسؤول السابق أن "إسرائيل محقة تماما في ممارسة الضغط العسكري على حماس لإجبارها على إطلاق سراح الرهائن".

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