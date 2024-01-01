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"آكشن إيد": نحو 500 ألف وظيفة فُقدت في غزة والضفة بسبب العدوان

الخميس 02 مايو 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آكشن إيد": نحو 500 ألف وظيفة فُقدت في غزة والضفة بسبب العدوان



غزة / سما /

قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن نحو 500 ألف وظيفة فُقدت في قطاع غزة، والضفة الغربية، نتيجة تواصل العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن معدل الفقر والبطالة في قطاع غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، إذ تم فقدان ما لا يقل عن 201 ألف وظيفة.

 

ولفتت، إلى أن هذه الوظائف تمثل ثلثي إجمالي القوى العاملة في غزة وفقا لمنظمة العمل الدولية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية.

 

وأشارت إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية توقفت تقريبا في قطاع غزة، خاصة بعد نزوح أكثر من 85%  من منازلهم.

 

أما في الضفة، فقالت المنظمة إنه تم فقدان ما لا يقل عن 306 آلاف وظيفة من ثلث إجمالي القوى العاملة، كما تم إلغاء تصاريح العمال الذي يعملون داخل أراضي الـ48، في حين تم نصب العشرات من الحواجز العسكرية الجديدة بين البلدات والمدن في الضفة، ما يمنع المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم.

#آكشن إيد #وظيفة #العدوان

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