57 نائبا ديمقراطيا يطالبون بايدن بقطع المساعدات عن إسرائيل

واشنطن / سما /

طالب 57 عضوا في مجلس النواب الأميركي من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن، بقطع المساعدات عن إسرائيل، لثنيها عن خطتها للهجوم واسع النطاق على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأعرب النواب في رسالة لبايدن، عن قلقهم من خطة إسرائيل لشن هجوم على المدينة.

وأكدوا أنه "من غير المقبول بأي حال من الأحوال الهجوم على رفح".

وحذّروا من أن الهجوم "قد يضع المنطقة على شفا حرب أوسع لا تحتملها إسرائيل ولا الولايات المتحدة".

وطالبوا بايدن باستخدام القوانين لوقف المساعدات بما في ذلك العسكرية الموافق عليها، من أجل منع الهجوم.

وأشاروا إلى أنه "على الحكومة الأميركية التحرك لحفظ حياة الأبرياء إذا كانت حكومة إسرائيل لا تعبأ بالقانون الدولي وحماية المدنيين".