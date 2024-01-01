مسؤول مصري: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة

القاهرة / سما /

أفادت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، بإحراز "تقدم إيجابي" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع جميع الأطراف.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن المفاوضات تشهد "تقدما إيجابيا"، وإن "مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف" في هذا الشأن.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قال يوم الثلاثاء الماضي إن صفقة بين إسرائيل وحركة حماس باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد الأسرى لدى حماس من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

وأعلنت حركة "حماس" السبت الماضي، تسلمها الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، مشيرة إلى أنها "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وكانت مصر، قد أرسلت وفدا إلى إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف المفاوضات المتوقفة، وسط احتدام القتال في قطاع غزة. ويحاول الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بعد الاتفاق الأول الذي استمر لأسبوع نهاية نوفمبر الماضي.