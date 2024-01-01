  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

135 شهيداً من العاملين في القطاع الإعلامي في فلسطين

الخميس 02 مايو 2024 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
135 شهيداً من العاملين في القطاع الإعلامي في فلسطين



غزة / سما /

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن 135 من العاملين في القطاع الإعلامي استُشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة في مقرها بمدينة رام الله، إن 33 عاملا في القطاع الإعلامي استُشهدوا منذ بداية العام الجاري، يضاف إليهم 102 استُشهدوا نهايات العام المنصرم، فيما استُشهد زميل واحد في مدينة طولكرم، كما استُشهدت 33 عائلة من عوائل الصحفيين نتيجة قصف بيوتهم.

 

وأضاف اللحام، أن 100 صحفي وصحفية اعتُقلوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبقى منهم رهن الاعتقال 45 صحفيا، حُوّل معظمهم إلى الاعتقال الإداري، فيما لا يزال 4 صحفيين في عداد المفقودين.

 

وتابع: استهدف الاحتلال 77 منزلا للصحفيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية، فيما دمر الاحتلال 86 مكتبا ومؤسسة إعلامية تدميرا كليا أو جزئيا، فيما شهد العام الحالي، إصابة 18 من الصحفيين والصحفيات بالرصاص، و19 بشظايا الصواريخ، و19 باعتداء بالضرب والتنكيل، و26 إصابة بقنابل الغاز والصوت، ووقعت 5 حالات إطلاق نار تهديدي باتجاه الصحفيين، و4 حالات اعتداء لمستعمرين، و5 حالات استدعاء للتحقيق، و3 حالات فرض كفالات وغرامة مالية، و39 حالة احتجاز ومنع من التغطية والتصوير، و36 حالة مصادرة وتحطيم معدات العمل، و18 حالة اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين، واقتحام وتدمير وإغلاق 16 مكتبا صحفيا.

 

وأضاف: 25 إذاعة محلية في غزة توقفت عن العمل، وتضررت الحالة الصحفية بسبب الانقطاع المتواصل والمكثف للاتصالات والإنترنت، وهو أساس العمل الصحفي ونقل الخبر والصورة.

#نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تحبس أنفاسها ترقباً لرد السنوار..

قيادي بحماس: أبلغنا الوسطاء بملاحظاتنا على ورقة الاحتلال وننتظر الرد

فلسطين في كل مكان ولأول مرة قيادة غير مستعدة للتنازل.. هيرست يتحدث عن التداعيات الإيجابية لـ"طوفان الأقصى"

الغارديان: صفقة سعودية-أمريكية تستبعد "إسرائيل" وتتجاهل التطبيع ودولة فلسطينية

خارطة طريق من 4 مراحل.. الكشف عن تفاصيل "ورقة عربية" لإقامة دولة فلسطينية

الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن لهذا السبب..

"إسرائيل" تهدد باتخاذ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية تقود لانهيارها

الأخبار الرئيسية

هدنة

مسؤول مصري: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة

محور فيلادلفيا

مداولات إسرائيلية حول عملية عسكرية بفيلادلفيا بديلة لاجتياح لرفح

إسرائيل

توقع بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة

قناة الجزيرة

الكابينيت يصوت على إغلاق مكتب وبث قناة الجزيرة في إسرائيل

اكتمال 50% من الرصيف البحري بغزة وتشغيله قريبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية