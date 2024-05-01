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توقع بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة

الخميس 02 مايو 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقع بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة



غزة / سما /

من المتوقع إدراج إسرائيل الشهر المقبل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول والمنظمات التي تُلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاعات.

وحسب تقديرات، فإن دخول إسرائيل ضمن هذه القائمة التي تتكون من ثماني دول، إلى جانب منظمات إرهابية، مثل "داعش" وتنظيم القاعدة وتنظيم بوكو حرام، سيكون بسبب جرائمها في العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويسعى دبلوماسيون إسرائيليون "من وراء الكواليس" إلى إقناع الأمم المتحدة بعدم شمل إسرائيل في هذه القائمة التي أعدتها مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا.

وكانت إسرائيل قد تمكنت من منع شملها في هذه القائمة السوداء، العام الماضي، رغم أن الدول والتنظيمات في هذه القائمة لا تخضع لعقوبات دولية فورية، إلا أن التخوف في إسرائيل هو أن شملها في القائمة السوداء سيشكل بداية لدفع عقوبات، مثل مقاطعة شركات تجارية وشركات أسلحة ضدها.

#الأمم المتحدة #إسرائيل

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