كتيبة طولكرم تتهم الأجهزة الأمنية بقتل أحد عناصرها

طولكرم / سما /

اتهمت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقتل أحد عناصرها المطارد أحمد أبو الفول.

وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر الأجهزة الأمنية حاصرت مركبة المطارد أبو الفول قرب دوار السلام ثم أطلقت عليها النيران مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ومن ثم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

واعتبرت كتيبة طولكرم في بيان لها، عملية الاغتيال جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم في طولكرم والشيشاني وإخوانه في نابلس. وفق قولها.

بدوره، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، إنه في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم.

وأضاف، وفي اطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر اطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج.

وأكد دويكات، أن لا صحة لأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع، وأن القوى الأمنية ستستمر في أداء دورها وواجبها المكلفة به لحماية أمن المواطنين.