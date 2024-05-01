انخفاض حاد في كميات الإنتاج الصناعي خلال آذار

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، تراجعا حادا جديدا في كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين، تحت ضغط تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً بنسبة 26.64% خلال شهر آذار 2024، مقارنة بالشهر المناظر من 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.12 خلال شهر آذار 2024 مقارنة بـ 109.21 خلال شهر آذار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

على أساس شهري، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.44% خلال شهر آذار 2024 مقارنة بشهر شباط السابق له، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.12 خلال شهر آذار 2024 مقارنة بـ 80.47 خلال شهر شباط 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 9.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 7.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.86% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر آذار 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آذار 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المشروبات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

في المقابل، سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.