تطورات اليوم الـ209 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 209 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 33 شهيدا و57 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34568 شهيدا و77765 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ومع استمرار الحرب وفي اليوم العالمي للعمال بلغت نسبة الفقر اكثر من تسعين بالمئة وتوقفت 95% من منشات غزة عن العمل.



جنوب القطاع

وتواصلت الغارات الاسرائيلية بشكل مكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي في محيط مطار غزة الدولي المدمر وفي بلدة الشوكة وحي التنور شرق رفح والذي استشهد فيه مواطن نتيجة هذا القصف.

وامتد القصف إلى منطقة قاع القرين حيث استشهدت مواطنة فلسطينة واصيب اخرون.

وفي خان يونس ايضا انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ستة مواطنين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار، من منطقة المعسكر بمحافظة خانيونس .



غزة والشمال

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نقلا على اثرها للمشفى المعمداني الذي وصله جثمانان لشهيدين من وادي العرايس شرق حي الشجاعية.

وسط القطاع

واستشهد ستة مواطنين في قصف استهدفهم بمدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

كما اصيب تسعة مواطنين وتضررت منازل جراء قصف الاحتلال أرضاً زراعية قرب مركز الشرطة في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ووقعت عدة اصابات في استهداف بركس مدخل الزوايدة وسط القطاع.