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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا

الخميس 02 مايو 2024 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارداً نسبياً نهارا بارداً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

#حالة الطقس #الطقس

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