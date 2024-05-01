  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم الرئيس الكولومبي

الأربعاء 01 مايو 2024 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم الرئيس الكولومبي



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال كاتس في تغريدة على منصة "إكس": "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأولاد واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا كانت دافئة دائما، ورئيس حاقد ومعاد للسامية لن يتمكن من تغيير ذلك".

وقرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل اعتبارا من غد الخميس بسبب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نصّ العرض الإسرائيلي لحركة حماس..

"إسرائيل" تحبس أنفاسها ترقباً لرد السنوار..

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

الغارديان: صفقة سعودية-أمريكية تستبعد "إسرائيل" وتتجاهل التطبيع ودولة فلسطينية

خارطة طريق من 4 مراحل.. الكشف عن تفاصيل "ورقة عربية" لإقامة دولة فلسطينية

وفد إسرائيلي يتلقى في القاهرة ملاحظات حماس على مقترح صفقة غزة

الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-01_22-17-35

فلسطين في كل مكان ولأول مرة قيادة غير مستعدة للتنازل.. هيرست يتحدث عن التداعيات الإيجابية لـ"طوفان الأقصى"

قيادي بحماس: أبلغنا الوسطاء بملاحظاتنا على ورقة الاحتلال وننتظر الرد

حمدان: الاتصال مع الضيف والسنوار متواصل وقدرات المقاومة لا تزال عالية

تقرير: "إسرائيل" مستعدة لمناقشة "تعديلات حدودية" مع لبنان

"إسرائيل" تهدد باتخاذ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية تقود لانهيارها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية