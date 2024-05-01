وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم الرئيس الكولومبي

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال كاتس في تغريدة على منصة "إكس": "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأولاد واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا كانت دافئة دائما، ورئيس حاقد ومعاد للسامية لن يتمكن من تغيير ذلك".

وقرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل اعتبارا من غد الخميس بسبب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.