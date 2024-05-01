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حمدان: الاتصال مع الضيف والسنوار متواصل وقدرات المقاومة لا تزال عالية

الأربعاء 01 مايو 2024 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدان: الاتصال مع الضيف والسنوار متواصل وقدرات المقاومة لا تزال عالية



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة “حماس”، أسامة حمدان في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، اليوم الأربعاء، أنّ الاتصال مع أبو خالد الضيف ويحيى السنوار دائم.


وقال حمدان إنّ الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي لحماس متواصل وله أساليبه وأدواته، وهناك اطلاع دائم عن كثب في الميدان.


ولفت إلى أنّ قدرات المقاومة لا تزال عالية، مشددًا على أنّ “ألوية النخبة الإسرائيلية انهارت في قطاع غزة”.


ولفت إلى أنّ” الاحتلال لا يزال يتفاجأ بقدرات المقاومة في غزة”.


ونوه حمدان إلى أنّ المقاومة دخلت في مرحلة الاشتباك الدائم مع العدو الإسرائيلي.


وشدد على أنّ المقاومة لا تزال بخير، والعدو راهن على تراجع قدرات المقاومة ولكن قدرات المقاومة عالية وكانت قد أعدت العدة، وفق “المركز الفلسطيني للإعلام”.


كما حذر حمدان من أنّه إذا ما شن العدو عملية عدوانية برية على رفح، فسيتم وقف التفاوض، فالمقاومة لا تتفاوض تحت النار.


ورأى حمدان ان “أحد أهم نتائج هذ المعركة ان محور المقاومة يزداد قدرة وقوة”، وتابع “ما جرى من خلال الرد الايراني على الكيان الصيهوني اسس لمعادلة جديدة”.


 ولفت الى ان “الذي يدير الرصيف البحري في غزة هو الادارة الاميركية”، واشار الى ان “أي جندي على ارض غزة مسلح هو عدو للشعب الفلسطيني”، واوضح ان “المقاومة احبطت مشروع سلطة سياسية جديدة في قطاع غزة”.


من جهة ثانية، قال حمدان “رحبنا بالوساطة الصينية ولا مانع لدينا من أي أدوار إيجابية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 208 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و568 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و 765 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

#اسامة حمدان

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