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بنك باركليز البريطاني ينفي استثماره في شركات دفاعية موردة لإسرائيل

الأربعاء 01 مايو 2024 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك باركليز البريطاني ينفي استثماره في شركات دفاعية موردة لإسرائيل



لندن/سما/

 قال بنك باركليز البريطاني اليوم الأربعاء إنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في قطاع غزة، وذلك بعد أن استهدف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.

يواجه البنك أيضا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج عتادا يستخدمه الجيش الإسرائيلي.

وإلى جانب حث العملاء على مقاطعة البنك، وسع المتظاهرون نطاق الاحتجاجات ليشمل رسم علامات بالطلاء الأحمر ترمز إلى سفك الدماء في غزة على واجهات المباني والفروع.

 

وكان فرع باركليز في مورغيت بوسط لندن هو أحدث فرع يتعرض للهجوم في الأول من مايو أيار، وهو يوم عادة ما يشهد تحركات للناشطين في العديد من البلدان.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني “سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله”.

وأضاف البنك “نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز وبنك باركليز ليس ‘مساهما‘ أو ‘مستثمرا‘ بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات”.

وذكر باركليز، الذي يعقد اجتماع المساهمين لعام 2024 في التاسع من مايو أيار، أن دوره كونه بنكا هو تقديم الخدمات المالية لشركات دفاع، بما في ذلك شركات أمريكية وبريطانية وأوروبية تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجات.

وقال البنك إنه “سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب” في ضوء عدد الشهداء المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.

(رويترز)

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