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اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين لوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية

الأربعاء 01 مايو 2024 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين لوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية



باريس/سما/

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، 45 شخصا في باريس خلال احتجاجات يوم العمال، فيما أُصيب 12 من أفرادها.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين. وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين في باريس بنحو 18 ألفا في حين قدرت نقابات العمال العدد بنحو 50 ألفا.

وكان المتظاهرون يحتجون بشكل رئيسي على تكاليف المعيشة المرتفعة وإعانات البطالة المتدنية، ولوّح بعضهم بأعلام فلسطينية لإظهار تضامنهم مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت الشرطة أن نحو 121 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات يوم العمال في أنحاء فرنسا فيما قالت النقابات إن العدد بلغ 200 ألف.

ولا يزال عدد المتظاهرين أقل بكثير من احتجاجات العام الماضي والتي قالت النقابات إن مليونين شاركوا فيها بسبب الرفض الشديد لإصلاحات معاشات التقاعد التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودخلت بالفعل حيز التنفيذ.

 

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