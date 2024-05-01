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تشغيل الرصيف البحري بعد أسبوع.. بلينكن: لا وقت للتأخير وعلى حماس قبول المقترح

الأربعاء 01 مايو 2024 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشغيل الرصيف البحري بعد أسبوع.. بلينكن: لا وقت للتأخير وعلى حماس قبول المقترح



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا وقت للتأخير وعلى حماس قبول مقترح الهدنة، وأكد أن واشنطن لن تغير موقفها بشأن رفح ولن تؤيد عملية عسكرية بدون وجود خطة لحماية المدنيين.


وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن على حماس أن تقرر ما إذا ما كانت ستقبل بالاتفاق ولا وقت للتسويف ولا للتلاعب.

وأشار إلى أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لم نطلع على خطة من قبل إسرائيل بشأن رفح حتى الآن، على إسرائيل تقديم خطة إنسانية واضحة إذا أرادت المضي في خطتها بشأن رفح".

وصرح بأنه اقترح على إسرائيل حلولا أخرى لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية في ظل غياب خطة إنسانية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه سيتم تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بعد أسبوع واحد، وأن الطحين الأمريكي وصل إلى ميناء أسدود تمهيدا لإدخاله إلى غزة، مشيرا إلى أن الكمية تكفي مليونا ونصف مليون فلسطيني لمدة 6 أشهر.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع لقناة الجزيرة أنه لن يكون لإسرائيل أي دور في المرفأ الذي تقيمه الولايات المتحدة على ساحل غزة، عدا إيصال المعدات لبنائه.

وأعلن البنتاغون أن الأمم المتحدة هي التي ستدير مهمات الرصيف العائم على الأرض في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون أنه تم اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري في غزة.

من جتهه أكد ببلينكن أن أحد التحديات المتبقية هو التأكد من صحة توزيع المساعدات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان توزيع المساعدات بشكل فعال داخل غزة وعدم عرقلة ذلك من جانب حماس.

وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم بشأن المساعدات، لكن بالنظر إلى الحاجة الهائلة في غزة يجب الإسراع بإدخالها.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى إسرائيل أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى اتفاق للهدنة بين تل أبيب و"حماس"، يشمل الإفراج عن الرهائن.

#بلينكن

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