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رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لهجوم في الشمال

الأربعاء 01 مايو 2024 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لهجوم في الشمال



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، أنهم "يحضرون لهجوم في الشمال"، خلال جولة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية.

وقام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي اليوم بتقييم الوضع على الحدود الشمالية إلى جانب قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقام بجولة على الحدود إلى جانب قائد الفرقة 146 العميد يسرائيل شومر ومسؤولين عسكريين آخرين.

وقال هاليفي للجنود: "أنتم تعملون على دفاع هجومي وتقومون بذلك بطريقة ممتازة، ونحن نستعد لهجوم في الشمال".

وأضاف: "عدنا إلى رشدنا بعد الحادث المروع الذي وقع في 7 أكتوبر، خرجنا أقوياء والاحتياط له دور كبير في ذلك".

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