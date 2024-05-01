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الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

الأربعاء 01 مايو 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"



بوغوتا/سما/

قرر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع"إسرائيل" بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وانتقد بترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قضية رفعتها لدى محكمة العدل الدولية.

وأكد بيترو في كلمة له أن العلاقات مع تل أبيب سوف تنقطع بسبب "وجود حكومة إبادة جماعية" في إسرائيل.

وقال "إذا ماتت فلسطين، تموت الإنسانية ولن نتركها تموت".

وتابع "لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة".

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