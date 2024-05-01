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"حزب الله" يستهدف 3 مبان وانتشارا للجنود وموقعا عسكريا إسرائيليا

الأربعاء 01 مايو 2024 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف 3 مبان وانتشارا للجنود وموقعا عسكريا إسرائيليا



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه لـ3 مبان وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي وموقعا عسكريا جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة": 

- عند الساعة 5:50 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية  موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".

- عند ‏الساعة 5:35 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ‏بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

-عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".‏

- عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".‏

وقالت صحيفة "معاريف": "لحقت أضرار جسيمة بمنزلين في شتولا نتيجة الإصابة المباشرة بصواريخ مضادة للدروع، ولم تقع إصابات".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أصاب صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان منزلا خاصا في موشاف شتولا في الجليل الغربي".

وأضافت: "كان أحد السكان في المنزل ولم يصب بأذى، لكن أضرارًا لحقت بالمبنى والمنزل المجاور".

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