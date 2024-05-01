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خارطة طريق من 4 مراحل.. الكشف عن تفاصيل "ورقة عربية" لإقامة دولة فلسطينية

الأربعاء 01 مايو 2024 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
خارطة طريق من 4 مراحل.. الكشف عن تفاصيل "ورقة عربية" لإقامة دولة فلسطينية



رام الله/سما/،

كشف مصدر فلسطيني مسئول لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل الورقة العربية لإقامة دولة فلسطينية.

وقال إن «الورقة العربية التي تصيغها السداسية العربية تتضمن خارطة طريق من 4 مراحل، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية».

وأوضح أن «المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة، ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل، وفرض القانون والنظام، وإعادة إعمار القطاع».

ولفت إلى أن «المرحلة الثانية تتضمن دمج مناطق (أ) التي تسيطر عليها السلطة، مع مناطق (ب) التي تخضع للسلطة إداريا ولإسرائيل أمنيا».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية أيضا تتضمن وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية بما فيها إعادة هيكلة أجهزة الأمن».

وأفاد بأن «المرحلة الثالثة تشمل إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي كالقدس والحدود واللاجئين والمياه»، قائلًا إن «المرحلة الرابعة والأخيرة يتم فيها الإعلان عن استقلال فلسطين وبعدها التطبيع بين إسرائيل والدول العربية».

وصرح بأن «السعودية طلبت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الرياض، ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية»، منوهًا أن «بلينكن لم يعط إجابة على الورقة العربية، وأبدى اعتراضا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية».
وذكر أن «المطروح هو الوصول لاتفاق يعطي الفلسطينيين ما هو أكثر من اتفاق أوسلو، وأقل من الدولة الفلسطينية، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية».

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