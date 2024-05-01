لبيد لبلينكن: لا عذر سياسي لدى نتنياهو يمنع صفقة لإعادة المختطفين

القدس المحتلة/سما/

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ليس لديه عذر سياسي” لعدم إبرام صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.



وقال لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، عبر منصة “إكس”: “تحدثت مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وناقشنا الجهود الدولية لدفع صفقة الرهائن”.



وأضاف: “قلت له إن نتنياهو ليس لديه عذر سياسي لعدم الذهاب إلى صفقة إعادة المختطفين، فلديه أغلبية بين الشعب (بخصوص الأسرى)، ولديه أغلبية بالكنيست، وإذا لزم الأمر سأتأكد من حصوله على الأغلبية في الحكومة”.



