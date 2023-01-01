لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على "حماس" تنفيذه

القدس المحتلة/سما/

انتهى لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برفض "إسرائيل" وقف الحرب.

وكتب عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو على منصة "إكس": "لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن انتهى قبل قليل".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو شدّد لبلينكن على ضرورة "تخلي حماس عن مطلب وقف الحرب"، وذلك في إطار مفاوضات الوساطة الجارية بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

وقال نتنياهو: "إن إصرار حماس على وقف الحرب سيجهض صفقة التبادل"، لافتا إلى رفضه أي اتفاق هدنة يتضمن "إنهاء الحرب".

بلينكن لنتنياهو: نعارض حاليا أي عملية عسكرية واسعة برفح

و أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن تعارض “حاليا” أي عملية عسكرية إسرائيلية “واسعة” بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ومساء الثلاثاء، بدأ بلينكن زيارة إلى تل أبيب قادما من الأردن والسعودية، في سابع جولة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بأن بلينكن قال لنتنياهو خلال لقائهما إن الولايات المتحدة تعارض حاليا عملية للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مصر.



وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، يُصر نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية محتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

كما نقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي لم يسمه إن “بلينكن أخبر نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض عملية للجيش الإسرائيلي في رفح دون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين”.



وأضاف أن “بلينكن أعرب عن اعتقاده بوجود خيارات أفضل للتعامل مع كتائب حماس في المدينة، بخلاف عملية عسكرية واسعة النطاق”.

وبخصوص الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر للعام الـ18، قال بلينكن إنه “رغم حدوث تحسن في إيصال المساعدات إلى غزة، إلا أن إسرائيل بحاجة لبذل المزيد من الجهود”.



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات قطاع غزة، ولاسيما محافظتي غزة والشمال، في براثن مجاعة أودت بحياة فلسطينيي، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء.

في المقابل، قال نتنياهو لبلينكن إنه “لن يقبل بصفقة (لتبادل) رهائن (مع حماس) من شأنها إنهاء الحرب”، حسب هيئة البث.



وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع “واللا” إن نتنياهو هدد بأنه “إذا لم تتخل حماس عن طلب إنهاء الحرب، فلن يكون هناك اتفاق وسيتم اجتياح رفح”.

وتطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.



والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وكذلك نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد وممثلين عن أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسيعقد مزيدا من اللقاءات الأربعاء.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.