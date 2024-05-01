الأردن يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة

عمان/سما/

دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين إلى قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة: "فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما خرقا غاشما لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن "اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال معبر إيريز".

وحمل القضاة "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها".

وكانت قافلتا المساعدات نظمتهما الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع (تكية أم علي، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، ومنظمة "Human Appeal" ومقرها بريطانيا، ومنظمة "الإمداد الخيرية" ومقرها جنوب إفريقيا، ومنظمة "IMC" ومقرها الولايات المتحدة، تعرضتا، فجر الأربعاء، إلى اعتداء من مستوطنين على طريقهما نحو معبر بيت حانون (إيريز) ومعبر كرم أبو سالم، وإلقاء بعض من حمولتهما في الشوارع ما سبب أضرارا مادية للشاحنات.

وإن القافلتين تابعتا مهمتهما، ووصلتا وجهتيهما بعد الاعتداء، وفق وزارة الخارجية الأردنية.