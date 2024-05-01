  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بصواريخ رجوم وقذائف الهاون

الأربعاء 01 مايو 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بصواريخ رجوم وقذائف الهاون



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حوليت بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم.

وذكر الإعلام الحربي لكتائب القسام في حسابه على "تيلغرام": "كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس حوليت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

كما أعلنت القسام عن دك القوات الصهيونية المتواجدة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ويبدو أن حماس لا تزال قادرة على توجيه ضربات إلى الجيش الإسرائيلي في الميدان وعلى مستوى الحرب النفسية على حد سواء.

ويوم أمس، نشر الإعلام الحربي لـ"القسام" تصميما توجه فيه إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في الأسر بسبب حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

ويظهر في التصميم نتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام.

الأكثر قراءة اليوم

نصّ العرض الإسرائيلي لحركة حماس..

"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل سير مفاوضات القاهرة وآخر ما وصلت إليه

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

وفد إسرائيلي يتلقى في القاهرة ملاحظات حماس على مقترح صفقة غزة

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ماضية “في تسويق خطط ما بعد حرب غزة وسط تحفظ عربي واسع”

مصدر مطلع على المفاوضات: صفقة بين حماس و"إسرائيل" قد تتم خلال أيام

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-01_15-23-32

المسؤولة المستقيلة من الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة تكشف أجواء الخوف في الوزارة

"إسرائيل" تحبس أنفاسها ترقباً لرد السنوار..

9999175844

الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن لهذا السبب..

2118335837

وزير الخارجية الفرنسي من القاهرة: العمل مستمر للتوصل إلى هدنة في غزة

GMfcDQYXsAEWfC8

لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على "حماس" تنفيذه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية