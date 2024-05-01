  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاعل مع جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس (فيديو)

الأربعاء 01 مايو 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل مع جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس (فيديو)



الرياض/سما/

تفاعل نشطاء مع جملة قالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين في الرياض.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من مداخلة هاتفية للسفير الفلسطيني في السعودية باسم الأغا، على قناة "الإخبارية"، قال فيها: "هنا المملكة العربية السعودية بتوجهاتها بثقلها بمحوريتها، الأمير محمد بن سلمان دائما يتجه وبالأمس عندما كان اللقاء التاريخي بين السيد الرئيس محمود عباس وسمو الأمير محمد بن سلمان قال: نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم".

وأكد الأغا في مداخلته على أن الفلسطينيين يتطلعون لاستمرار دعم السعودية والعرب لدولتهم، مشيدا بجهود ولي العهد السعودي ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته.

وأثنى نشطاء بالموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، معربين عن قيمة مثل هذه التصريحات في الوقت الحالي الذي يشهد فيه قطاع غزة حربا شرسة مع الجيش الإسرائيلي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، إضافة إلى أوضاع إنسانية مزرية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال استقبال بن سلمان وعباس "بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة"

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد "بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

الأكثر قراءة اليوم

نصّ العرض الإسرائيلي لحركة حماس..

"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل سير مفاوضات القاهرة وآخر ما وصلت إليه

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

وفد إسرائيلي يتلقى في القاهرة ملاحظات حماس على مقترح صفقة غزة

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ماضية “في تسويق خطط ما بعد حرب غزة وسط تحفظ عربي واسع”

مصدر مطلع على المفاوضات: صفقة بين حماس و"إسرائيل" قد تتم خلال أيام

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-01_15-23-32

المسؤولة المستقيلة من الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة تكشف أجواء الخوف في الوزارة

"إسرائيل" تحبس أنفاسها ترقباً لرد السنوار..

9999175844

الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن لهذا السبب..

2118335837

وزير الخارجية الفرنسي من القاهرة: العمل مستمر للتوصل إلى هدنة في غزة

GMfcDQYXsAEWfC8

لقاء بلينكن نتنياهو يخرج بمطلب لتل أبيب على "حماس" تنفيذه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية