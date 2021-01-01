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لابيد يتوجه إلى أبو ظبي في "زيارة سياسية قصيرة"

الأربعاء 01 مايو 2024 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يتوجه إلى أبو ظبي في "زيارة سياسية قصيرة"



القدس المحتلة/سما/

يتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأربعاء إلى الإمارات في "زيارة سياسية قصيرة".

لابيد يتوجه إلى أبو ظبي في لأول مرة منذ ترؤسه المعارضة الإسرائيلية.. لابيد يتوجه إلى واشنطن
وقال المتحدث باسم لابيد إنه من المقرر أن يغادر الأخير في "زيارة سياسية قصيرة" إلى أبو ظبي، دون أن يكشف عن جدول أعماله واجتماعاته خلال هذه الزيارة.

وكان لابيد افتتح في عام 2021 السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي، في زيارة كانت أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى منذ إبرام إسرائيل والإمارات اتفاق إبراهام.

#يائير لابيد #ابو ظبي

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