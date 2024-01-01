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لقطات فيديو تظهر لحظة اقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كولومبيا

الأربعاء 01 مايو 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات فيديو تظهر لحظة اقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كولومبيا



واشنطن/سما/

أظهرت لقطات فيديو لحظة اقتحام الشرطة الأمريكية في نيويورك لجامعة كولومبيا لتفريق اعتصام وتفكيك خيام متظاهرين كانوا يعتصمون على مدار أسبوعين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول قوله أن ضباط شرطة نيويورك نفذوا توقيفات بحق المعتصمين. 

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد المتظاهرين خارج مدخل جامعة كولومبيا تزايد بشكل كبير قبل الاقتحام.

وحملت رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية إدارة جامعة كولومبيا "مسؤولية ماقد يحدث بعد اقتحام الشرطة للجامعة.

وقامت شرطة نيويورك بإخلاء متظاهرين وصحفيين من محيط قاعة هاميلتون واعتقلت عددا من المتظاهرين وقامت بتكبيل أيديهم.

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