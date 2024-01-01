هلع كبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

شهدت رحلة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية هلعا كبيرا بين الركاب، بعد تأخر انطلاقها من دبي إلى تل أبيب، إثر إلغاء رحلتهم مرتين بسبب خلل فني.



وخلال الانتظار الطويل لمغادرة الطائرة، التي في النهاية بقيت على الأرض، نشأت حالة من الفوضى والهلع بين الركاب.

وحسب ما ذكرت قناة "i24news"، أبان مقطع فيديو للواقعة، ركاب الطائرة متوترين وهم يصرخون على طاقم الطائرة الذي لا يسمح لهم بالخروج من الطائرة ويعدهم أن الرحلة ستنطلق في وقت قريب، حيث قالت راكبة مرتبكة: "في وقت قريب؟ نحن هنا منذ ساعات".

وأضافت راكبة: "في الأمس عند الساعة 13:40 تم تأجيل الرحلة لمدة 3.5 ساعة، وأخرجونا إلى البوابة وانتظرنا 3 ساعات إضافية، ثم أخرجونا إلى فندق في الصحراء وعدنا إلى المطار في الساعة 6:00 للصعود للرحلة المقررة في الساعة 10:00..أخذنا الحافلة في الساعة 11:30 وانتظرنا لمدة ساعة ونصف. الأطفال كانوا مذعورين ومذهولين. من الساعة 15:00 حتى 16:30 انتظرنا على متن الطائرة ومرة أخرى لم يكن هناك رحلة."

"في حين علقت الشركة بالقول ": "للأسف، على الرغم من الجهود المبذولة لإقلاع رحلة الطيران 662 من دبي إلى تل أبيب، حدث عطل فني مرة أخرى..تستعد الشركة لإرسال طائرة بديلة من تل أبيب إلى دبي لتنفيذ الرحلة في الساعات القادمة.. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة للإقلاع اليوم (الثلاثاء) في منتصف الليل، سيتم تحديث وقت الإقلاع الجديد في أقرب وقت ممكن..في الساعة القادمة سيتم نقل الركاب بواسطة نقل منظم إلى مكان للراحة حتى الرحلة".

وأضافت: "تعمل "يسرائير"على قدر استطاعتها لتقصير أوقات الانتظار في دبي وتعتذر عن الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه للمسافرين..أمن وسلامة المسافرين هما أولوية الشركة".