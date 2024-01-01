  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هلع كبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب

الأربعاء 01 مايو 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلع كبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

شهدت رحلة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية هلعا كبيرا بين الركاب، بعد تأخر انطلاقها من دبي إلى تل أبيب، إثر إلغاء رحلتهم مرتين بسبب خلل فني.


وخلال الانتظار الطويل لمغادرة الطائرة، التي في النهاية بقيت على الأرض، نشأت حالة من الفوضى والهلع بين الركاب.

وحسب ما ذكرت قناة "i24news"، أبان مقطع فيديو للواقعة، ركاب الطائرة متوترين وهم يصرخون على طاقم الطائرة الذي لا يسمح لهم بالخروج من الطائرة ويعدهم أن الرحلة ستنطلق في وقت قريب، حيث قالت راكبة مرتبكة: "في وقت قريب؟ نحن هنا منذ ساعات".

وأضافت راكبة: "في الأمس عند الساعة 13:40 تم تأجيل الرحلة لمدة 3.5 ساعة، وأخرجونا إلى البوابة وانتظرنا 3 ساعات إضافية، ثم أخرجونا إلى فندق في الصحراء وعدنا إلى المطار في الساعة 6:00 للصعود للرحلة المقررة في الساعة 10:00..أخذنا الحافلة في الساعة 11:30 وانتظرنا لمدة ساعة ونصف. الأطفال كانوا مذعورين ومذهولين. من الساعة 15:00 حتى 16:30 انتظرنا على متن الطائرة ومرة أخرى لم يكن هناك رحلة."

"في حين علقت الشركة بالقول ": "للأسف، على الرغم من الجهود المبذولة لإقلاع رحلة الطيران 662 من دبي إلى تل أبيب، حدث عطل فني مرة أخرى..تستعد الشركة لإرسال طائرة بديلة من تل أبيب إلى دبي لتنفيذ الرحلة في الساعات القادمة.. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة للإقلاع اليوم (الثلاثاء) في منتصف الليل، سيتم تحديث وقت الإقلاع الجديد في أقرب وقت ممكن..في الساعة القادمة سيتم نقل الركاب بواسطة نقل منظم إلى مكان للراحة حتى الرحلة".

وأضافت: "تعمل "يسرائير"على قدر استطاعتها لتقصير أوقات الانتظار في دبي وتعتذر عن الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه للمسافرين..أمن وسلامة المسافرين هما أولوية الشركة".

#تل أبيب #دبي

الأكثر قراءة اليوم

نصّ العرض الإسرائيلي لحركة حماس..

"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل سير مفاوضات القاهرة وآخر ما وصلت إليه

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

وفد إسرائيلي يتلقى في القاهرة ملاحظات حماس على مقترح صفقة غزة

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ماضية “في تسويق خطط ما بعد حرب غزة وسط تحفظ عربي واسع”

مصدر مطلع على المفاوضات: صفقة بين حماس و"إسرائيل" قد تتم خلال أيام

الأخبار الرئيسية

محكمة العدل

تركيا تقرر الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد إسرائيل في لاهاي

الخيام

الاحتلال يعد منطقة جديدة لتهجير النازحين إليها في غزة

بلينكن: أميركا مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس

إسرائيل وحماس

مصدر مصري: مشاورات مستمرة لحسم نقاط خلافية بين إسرائيل وحماس

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية