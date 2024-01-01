إصابة 10 من جنود الاحتلال في غزة

غزة / سما /

أُصيب 10 جنود إسرائيليين في معارك داخل قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق معطيات نشرها جيش الاحتلال اليوم الأربعاء.

وأشار جيش الاحتلال إلى ارتفاع عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3330 بينهم 1602 جنديًا أصيبوا منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر نفسه.

وكان آخر رصد لجيش الاحتلال بشأن عدد المصابين منذ بداية الحرب، نشره أمس الثلاثاء، وبلغ 3320 مصابا.

وبشأن حصيلة القتلى، أوضحت معطيات الجيش أن 608 ضباط وجنود قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 263 بالمعارك البرية في قطاع غزة.