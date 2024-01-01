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المحكمة تحوّل صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية للحبس المنزلي

الأربعاء 01 مايو 2024 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة تحوّل صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية للحبس المنزلي



غزة / سما /

أطلقت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، سراح صباح عبد السلام هنية (57 عامًا) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحالتها للحبس المنزلي بشروط مقيدة، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

وكانت النيابة العامّة قد قدمت لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، يوم الأحد الموافق 21 نيسان/ أبريل 2024، ضد صباح هنية، نسبت إليها "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض".

وادعت النيابة في لائحة الاتهام، أنه "في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل، بما في ذلك إلى شقيقها، رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس التي حصلت في السابع من أكتوبر".

وزعمت النيابة أنه "في اليوم التالي وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت المتهمة رسالة أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة. اللهم فرّقهم وفرّق بينهم واجعل تدبيرهم بهدمهم وهدم بنيانهم وتغيير حالهم وقرب نهايتهم واقطع حياتهم وأشغلهم بجثثهم وخذهم ليأخذوا عزيزًا من يمكن... اللهم احصهم عدداً واقتلهم ولا تترك منهم أحداً يا الله، اللهم افعل في ذبحهم وأبعد عنا شرهم يا الله… وصلى الله على محمد وعلى أمّة محمد".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر يوم الإثنين الموافق 1 نيسان/ أبريل 2024، صباح هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".

#المحكمة العليا #هنية #الحبس المنزلي

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