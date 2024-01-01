الاحتلال يعد منطقة جديدة لتهجير النازحين إليها في غزة

غزة / سما /

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن نية جيش الاحتلال الإعلان عن منطقة جديدة "أكثر أمانًا" في وسط قطاع غزة، وهو إجراء من أجل دفع النازحين في رفح على التوجه إليها.

وذكرت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم الإعلان عن منطقة جديدة في وسط قطاع غزة، تُعتبر "منطقة أكثر أمانًا"، وهي بين وادي غزة والمخيمات الوسطى، قريبة من ممر نتسريم الذي يسيطر عليه الجيش حاليًا.

وبيّنت أن هذه المنطقة ستكون ذات طبيعة مشابهة لمنطقة المواصي التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب.

وبحسب الإذاعة، سيتم توسيع منطقة المواصي شرقًا حتى خانيونس، وشمالًا حتى مشارف دير البلح، وذلك كجزء من عملية الإخلاء المتوقعة للسكان من رفح، حيث بدأ الاحتلال بشكل غير رسمي بإخلاء حوالي 150.000 من سكان غزة نحو "المناطق الآمنة".

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لاجتياح رفح، وتهدف أيضًا لتخفيف الانتقادات الدولية قبيل العملية البرية المحتملة وسط الضغوط الدولية.