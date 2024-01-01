93 مستوطناً يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

القدس / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح الأربعاء، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة.

وذكرت مصادر اعلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت باب المغاربة (أحد أبواب الأقصى) بعد اقتحام 93 مستوطناً للمسجد من خلاله، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خلال الفترة الصباحية التي ينفذ فيها المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى.

وأضافت مراسلتنا، أن إحدى المستوطنات المقتحمات للأقصى ارتدت العلم الاسرائيلي على ظهرها وتجوّلت به في ساحات الأقصى لاستفزاز المصلين.

وكانت شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عدد من المصلين من دخول المسجد.

يذكر أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات واسعة تخطت 4000 مستوطن، طوال الأسبوع الماضي والذي تزامن مع عيد الفصح العبري.