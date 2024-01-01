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إسرائيل: الدفاعات الأمريكية فشلت باعتراض صواريخ إيران

الأربعاء 01 مايو 2024 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: الدفاعات الأمريكية فشلت باعتراض صواريخ إيران



القدس / سما /

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/ نيسان المنصرم.

وأضافت أن “الأنظمة الأمريكية التي عملت ضد الصواريخ البالستية الإيرانية أثناء الهجوم على إسرائيل، فشلت إلى حد كبير”.

وتابعت: “من أصل 8 صواريخ أطلقت من البحر، تم إسقاط اثنين فقط”.

ولم تورد إذاعة الجيش الإسرائيلي مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأمريكية باعتراضها.

ومساء 13 أبريل شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم “الوعد الصادق”، أطلقت خلاله مسيرات وصواريخ بالستية من أراضيها، ردا على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قالتا في حينه إنهما تمكنتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.

بعد ذلك بأيام، أعلن التلفزيون الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.

#إسرائيل #إيران

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