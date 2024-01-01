حماس: العمّال في فلسطين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والتضييق

غزة / سما /

أشادت حركة المقاومة الاسلامية حماس، يوم الأربعاء، بنضال ودور العمَّال الفلسطينيين في مشروع شعبنا المقاوم، داعيّة إلى حراك عالميّ يجرّم انتهاكات الاحتلال ضدّهم ويحقّق تطلعاتهم في الحريَّة على أرضهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي في يوم العمال العالمي، إن العمّال في فلسطين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والملاحقة والحصار والعنصرية والتضييق والمنع من أبسط الحقوق.

وأشارت إلى أن وتيرة الجرائم والانتهاكات ارتفعت في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال النازي على الشعب الفلسطيني.

وذكرت حماس، أن الاحتفاء بهذا العيد العالمي يعدّ مناسبة مهمّة لتسليط الضوء على معاناة العمّال الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة وخارجها بفعل الاحتلال.

وجددت رفضها لكلّ أشكال الاستهداف الذي تتعرّض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قبل الاحتلال.

ودعت حماس، المنظمات الأممية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وفضح جرائم الاحتلال بحقّ العمّال الفلسطينيين.

كما وجهت دعوة إلى الحركات والنَّقابات والاتحادات العمَّالية عبر العالم، من أجل تنظيم تظاهرات وفعاليات تضامنية في هذا اليوم العالمي تساند وتدعم حقوق عمّال فلسطين.

وأهابت بالحركات العمّالية في كلّ دول العالم، خصوصاً العمال في قطاع النقل والموانئ، إلى عدم التعامل مع شركات الشحن الصهيونية وتكثيف كل أشكال المقاطعة للاحتلال.