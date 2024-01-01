لبنان تحذر من تشويش إسرائيل على الملاحة الجوية

بيروت / سما /

حذر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية من أن التشويش الذي تقوم به إسرائيل "بشكل مستمر ومتواصل يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأمن الملاحة الجوية".

وخلال اجتماع مع رئيس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وأمينها العام في مدينة بونتا كانا بالجمهورية الدومينيكية، تطرق حمية إلى "مسألة تعد غاية في الخطورة على سلامة وأمن الملاحة الجوية في أجواء لبنان والمطار على حد سواء، والتي تتعلق بالتشويش الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر ومتواصل"، مشددا على أن "هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأمن الملاحة الجوية، وعلى جميع المغادرين والواصلين إلى لبنان".



وأضاف: "أننا نغتنم فرصة اجتماع اليوم مع الأمين العام للمنظمة ورئيسها، لوضع المنظمة في خطورة ما يحدث على هذا الصعيد"، لافتا إلى "وجوب بقاء أجواء لبنان والمنطقة آمنة وخالية من الخطر المحدق بها جراء ذلك".