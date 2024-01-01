  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لبنان تحذر من تشويش إسرائيل على الملاحة الجوية

الأربعاء 01 مايو 2024 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان تحذر من تشويش إسرائيل على الملاحة الجوية



بيروت / سما /

حذر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية من أن التشويش الذي تقوم به إسرائيل "بشكل مستمر ومتواصل يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأمن الملاحة الجوية".

وخلال اجتماع مع رئيس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وأمينها العام في مدينة بونتا كانا بالجمهورية الدومينيكية، تطرق حمية إلى "مسألة تعد غاية في الخطورة على سلامة وأمن الملاحة الجوية في أجواء لبنان والمطار على حد سواء، والتي تتعلق بالتشويش الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر ومتواصل"، مشددا على أن "هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأمن الملاحة الجوية، وعلى جميع المغادرين والواصلين إلى لبنان".

وأضاف: "أننا نغتنم فرصة اجتماع اليوم مع الأمين العام للمنظمة ورئيسها، لوضع المنظمة في خطورة ما يحدث على هذا الصعيد"، لافتا إلى "وجوب بقاء أجواء لبنان والمنطقة آمنة وخالية من الخطر المحدق بها جراء ذلك".

#لبنان #الملاحة الجوية #إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"يرتدون فساتين نساء غزة".. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثير غضبا كبيرا

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل سير مفاوضات القاهرة وآخر ما وصلت إليه

إجلاء سكان رفح قد بدأ.. نتنياهو: فرص التوصل إلى صفقة منخفضة للغاية

وفد إسرائيلي يتلقى في القاهرة ملاحظات حماس على مقترح صفقة غزة

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ماضية “في تسويق خطط ما بعد حرب غزة وسط تحفظ عربي واسع”

مصدر مطلع على المفاوضات: صفقة بين حماس و"إسرائيل" قد تتم خلال أيام

فتح وحماس تتفقان على وقف “التراشق الإعلامي”

الأخبار الرئيسية

بلينكن: أميركا مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس

إسرائيل وحماس

مصدر مصري: مشاورات مستمرة لحسم نقاط خلافية بين إسرائيل وحماس

واشنطن : الإدارة الأمريكية تدرس استقبال مواطنين من غزة "كلاجئين"

تطورات اليوم الـ208 من العدوان الإسرائيلي على غزة

نصّ العرض الإسرائيلي لحركة حماس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية