وزارة التنمية: التنسيق مستمر لوضع خطة لتوزيع المواد الإغاثية في قطاع غزة

غزة / سما /

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، إن العمل مستمر بالتنسيق مع كافة الشركاء، خاصة مع جمعية الهلال الأحمر لوضع خطة من أجل توزيع المساعدات الإغاثية على محافظات الشمال والجنوب والوسط في قطاع غزة.

وأشارت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، إلى أن المواد الإغاثية التي تصل خاصة إلى الشمال قليلة جداً، إذ يدخل من خلال معبر رفح ما بين 30 إلى 35 شاحنة، ويصل الوزارة ما يقارب 6 شاحنات منها، مؤكدة أن ذلك ليس كافيا، إضافة إلى أن المساعدات التي تصل قطاع غزة أغلبها عينية.

وأضافت حمد، أنه جرى توسيع عدد من المخازن وتم الاتفاق مع مؤسسات المجتمع المدني حول آلية التخزين والتوزيع بما يضمن عدم التكرار والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين بما يوفر العدالة للجميع.

ولفتت إلى أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد مع اليونيسف وعدة جهات دولية، حتى يكون هناك دعم مالي في ظل استمرار مشكلة توفر السيولة في قطاع غزة، مبينة أن هناك وعودات من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للضفة.