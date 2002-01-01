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محكمة إسرائيلية ترفض تخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي

الأربعاء 01 مايو 2024 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية ترفض تخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي



رام الله / سما /

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن المحكمة الإسرائيلية ترفض بشكل قاطع الالتماس المقدم من الأسير مروان البرغوثي لتخفيف ظروف سجنه.

 

وكان سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

 

ورغم اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان قد أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية 3 أشهر، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.

#محكمة إسرائيلية #مروان البرغوثي

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