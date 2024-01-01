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أجواء إيجابية..

مصدر مصري: مشاورات مستمرة لحسم نقاط خلافية بين إسرائيل وحماس

الأربعاء 01 مايو 2024 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري: مشاورات مستمرة لحسم نقاط خلافية بين إسرائيل وحماس



القاهرة / سما /

كشف مصدر مصري “رفيع المستوى”، صباح الأربعاء، عن مشاورات مصرية لحسم “نقاط خلافية” بين إسرائيل وحركة حماس بشأن مقترح لهدنة.


جاء ذلك حسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر دون أن تسميه، بالتزامن مع انخفاض نسب التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق.


وأفاد المصدر بـ”استمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة وسط أجواء إيجابية”.


وأضاف أن “هناك مشاورات مصرية مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين” دون توضيح.

 

في سياق متصل، اعتبرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الأربعاء، أن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس “فظيع”، وادعت أن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أسيرا إسرائيليا “لا تستحق البقاء”.


جاء ذلك وفق تصريحات ستروك لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.


وقالت ستروك: “الصفقة فظيعة، والحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 شخصا (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) ليس لها الحق في البقاء”.


وفي تعقيبه على تصريحات الوزيرة، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور عبر منصة إكس: “إن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء”.


وبينما أيد لبيد في أكثر من مناسبة أي صيغة اتفاق تعيد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، أعلن بن غفير، ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش معارضتهما للتوصل إلى اتفاق.

#حماس #إسرائيل

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