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وزيرة الاستيطان: الحكومة التي تضحي بكل شيء لاستعادة 33 اسيرا لا تستحق البقاء

الأربعاء 01 مايو 2024 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الاستيطان: الحكومة التي تضحي بكل شيء لاستعادة 33 اسيرا لا تستحق البقاء



القدس / سما /

قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات من أجل استعادة 22 أو 33 اسيرا لا تستحق البقاء.

ووصفت ستروك الاقتراح المصري الأخير بأنه "فظيع جداً".

وتنتمي ستروك لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي وقت سابق، ادعت ستروك أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، رفضها لقيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".

#وزيرة الاستيطان #الاستيطان #الحكومة

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