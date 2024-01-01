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اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الأربعاء 01 مايو 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة



الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر الأربعاء، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عين عريك غرب رام الله واعتقلت زوجة الأسير فراس منصور، بعد مداهمة منزلها.

كما اقتحم الاحتلال حي أم الشرايط جنوبي مدينة البيرة واعتقل الشاب معتصم منذر رمضان، بعد تفتيش منزله، إلى جانب احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت ستة شبان وهم: الشقيقان باسل وشادي الواوي، مجدي علي أبو وردة، طارق أبو حماد، إبراهيم مصطفى أبو عواد، ومحمود القواسمي.

وفي مخيم الدهيشة ببيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب أدهم مزهر من منزله.

واقتحم الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس واعتقل الشاب خطاب سلاودة، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا واعتقلت الشاب حمزة ارميلية من منزله.

كما اعتقل الاحتلال الشاب عبد الله مؤيد برهم والمحرر ميسرة عفانة، والشاب عبد الفتاح حماد خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

#اعتقالات

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