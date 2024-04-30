تطورات اليوم الـ208 من العدوان الإسرائيلي على غزة

سما / غزة /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٨ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٧ شهيدا و ٦١ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٥٣٥ شهيدا و ٧٧٧٠٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل المسؤولون الاسرائيليون اطلاق التهديدات باجتياح رفح وتدميرها وبينهم رئيس الوزراء ووزير المالية.



جنوب القطاع



وتواصلت الغارات الاسرائيلية بشكل مكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد طفلان وعدد من الاصابات وصلوا للمشفى الكويتي في استهداف منزل لعائلة ابو غالي في مخيم الشابورة وسط رفح

والشهيدان من النازحين وهما الشقيقان كريم ومنى عامر جرادة.

واستشهدت سيدة فلسطينية بعد وصولها المشفى الأوروبي اثر استهداف مدفعي لمنطقة الحصينات شرق رفح.

وفي خان يونس انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين تسعة مواطنين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار، من منطقة المعسكر بمحافظة خانيونس .



غزة والشمال



واستشهد مواطنان في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتعرضت الأجزاء الشرقية والشمالية لغزة وجباليا لقصف مدفعي طال ايضا بيت لاهيا شمال القطاع.



وسط القطاع



واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل بقصف الاحتلال شقة سكنية في النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

واستهدفت غارة اسرائيلية منزلا في ير البلح وسط قطاع غزة ما ادى لاستشهاد مواطنة من عائلة العزايزة.