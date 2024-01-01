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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

الأربعاء 01 مايو 2024 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار



يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، (العظمى في القدس المحتلة 23 درجة مئوية)، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويومي الجمعة والسبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خلال الأيام المقبلة.

#حالة الطقس

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