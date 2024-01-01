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شهداء بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد طفلان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد الطفل كريم عامر جرادة وشقيقته الطفلة منى، وإصابة عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشابورة، مشيرًا إلى أنه جرى نقل جثماني الطفلين والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شرق وشمال رفح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في النصيرات وسط القطاع. كما قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في المغراقة، وسط القطاع.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس جنوب القطاع، وما تزال عمليات البحث والانتشال مستمرة في المخيم.

وبحسب المعطيات، ما يزال أكثر من 10 آلاف مواطن في عداد المفقودين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غالبيتهم تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وأصيب ثلاثة مواطنين بعد أن قصفت مدفعية الاحتلال شارع المنصورة شرق حي الشجاعية في غزة، بالتزامن مع غارات شنها طيران الاحتلال على حي الزيتون في المدينة، وعلى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34535 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 جرحى.

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